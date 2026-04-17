17.04.2026 15:20:38

Ölpreise fallen stark - Straße von Hormus offen für Handelsschiffe

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nach Meldungen über eine freie Fahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus deutlich gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni kostet 91,11 US-Dollar und damit mehr als acht Prozent weniger als am Vortag. Zeitweise fiel der Preis unter die Marke von 90 Dollar.

Einen ähnlich starken Einbruch gab es auch beim Preis für Rohöl aus den USA. Hier fiel die Notierung für Öl der Sorte WTI um mehr als neun Prozent auf 85,90 Dollar je Barrel.

Die Straße von Hormus sei für alle Handelsschiffe für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands "vollständig geöffnet", erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Online-Plattform x. Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich gleichlautend.

Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der wichtigen Handelsrouten von den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent im März zeitweise bis auf knapp 120 Dollar je Barrel getrieben. Vor dem Beginn des Iran-Kriegs lag der Preis bei etwa 70 Dollar je Barrel./jkr/stk

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