Ölpreise ziehen am Vormittag merklich an

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag deutlich zugelegt.

Der Brentölpreis stieg im Frühhandel auf 124 Dollar je Barrel und erreicht damit das höchste Niveau seit Anfang März. Der inzwischen liquidere August-Kontrakt, der ab morgen der neue Referenzkontrakt sein wird, handelte am Vormittag bei gut 120 Dollar je Barrel, und damit um rund zwei Prozent fester als zuletzt.

Der WTI-Preis nähert sich ebenfalls der Marke von 120 Dollar. Gegen 10.30 Uhr stieg der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte um rund zwei Prozent auf 119,240 Dollar.

Die EU hat sich gestern auf ein weitreichendes Embargo gegen russisches Öl geeinigt. Dieses betrifft Lieferungen auf dem Seeweg und damit rund zwei Drittel der bisherigen russischen Ölimporte in die EU, kommentierten die Commerzbank-Experten. Ausgenommen sind Öllieferungen über die Druschba-Pipeline.

Börsianer verwiesen als Antrieb für die Ölpreise insbesondere auf die Aussage von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wonach die Öl-Importe der Europäischen Union aus Russland trotz der Ausnahme für Pipeline-Lieferungen bis Ende des Jahres um rund 90 Prozent reduziert werden. Hintergrund dieser Zahl ist, dass Deutschland und Polen bereits deutlich gemacht haben, dass sie nicht von der Ausnahme für Pipeline-Öl profitieren wollen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 120,01 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 118,84 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold lag am Dienstagvormittag leicht im Plus. Die Feinunze (31,10 Gramm) stieg gegen 10.30 Uhr in London um 0,2 Prozent auf 1.855,75 Dollar. Der Goldpreis hat gestern seine anfänglichen Gewinne allesamt wieder abgegeben. Gold war offenbar im gestrigen Marktumfeld, das von höherem Risikoappetit der Marktteilnehmer geprägt war, kaum gefragt. Gegenwind erhält er vom wieder festeren US-Dollar und von deutlich steigenden Anleiherenditen, hieß es dazu von den Commerzbank-Analysten.

