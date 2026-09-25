KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.09.2026 16:54:31
Ölschock und KI-Boom - Kampf ums Kapital treibt die Renditen nach oben
Die Renditen für Staatsanleihen steigen in den großen Volkswirtschaften an. Angetrieben wird diese Entwicklung auch von hohen EnergiepreisenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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