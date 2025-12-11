11.12.2025 05:49:40

Öltanker 'Eventin' - Bundesfinanzhof entscheidet

SASSNITZ/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im juristischen Tauziehen um den seit Jahresbeginn vor Rügen liegenden Öltanker "Eventin" will der Bundesfinanzhof (BFH) in München am Donnerstag (10.00 Uhr) eine Entscheidung bekanntgeben. Dabei geht es um die behördlich angeordnete Einziehung und Verwertung des Tankers und seiner Ladung. Der Eigner hatte entsprechende Verfügungen in erster Instanz gerichtlich vorläufig abgewendet, woraufhin das Hauptzollamt Stralsund (HZA) beim BFH Beschwerde eingelegt hatte.

Der juristische Streit könnte auch nach der erwarteten Entscheidung weitergehen im Rahmen eines Hauptsacheverfahrens. Die EU zählt das mit rund 100.000 Tonnen Öl beladene Schiff zur sogenannten Schattenflotte, die Russland zur Umgehung von Sanktionen nutzt./chh/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen