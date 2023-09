Öltanker-Panne unterbricht Schiffsverkehr in Dardanellen teilweise

ISTANBUL (dpa-AFX) - Eine Tanker-Panne in den Dardanellen hat den Schiffsverkehr in der türkischen Meerenge in Teilen zum Stillstand gebracht. Grund für die Unterbrechung sei ein Motorschaden an einem 180 Meter langen Tanker, teilte die Generaldirektion der Küstenwache am Freitag auf der Plattform X mit. Der Verkehr laufe derzeit nur in eine Richtung weiter. Laut der Plattform "Marinewatch" handelt es sich bei dem Schiff Sappho um einen Öltanker, der unter der Flagge Liberias fährt.

Laut der türkischen Küstenwachen sind zwei Schlepper zu dem Schiff unterwegs. Der Tanker war demnach von Istanbul unterwegs nach Griechenland./apo/DP/mis