Ölwerte legen deutlich zu

China hat laut Insidern Pläne zur Aufstockung der staatlichen Notreserven an Rohöl weiter vorangetrieben. Mit der Maßnahme solle der enorme Preisverfall am Ölmarkt ausgenutzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Unter anderem kletterten Aktien von TOTAL SA und Royal Dutch Shell zeitweise um 3,8 und rund 7 Prozent.

Allerdings warnte Derivatestratege Eric Benoist von Natixis davor, dass die Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten kommen könnten, sollte sich Rohöl weiterhin auf so niedrigem Niveau bewegen wie derzeit. Dann könnten die hohen geplanten Dividendenzahlungen zu einem ernsten Problem werden. Derzeit sei am Derivatemarkt eine erheblich Skepsis zu beobachten, ob die Unternehmen tatsächlich an ihrem derzeitigen Dividendenniveau festhalten können. Trotz des jüngsten Anstiegs kostet Rohöl nur etwa halb so viel wie Anfang März.

/mf/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON/PARIS (dpa-AFX Broker)