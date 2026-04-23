OEM International Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OEM International Registered B hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,34 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,47 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 1,37 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,47 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at