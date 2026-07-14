OEM International Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OEM International Registered B hat am 13.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,960 SEK je Aktie erzielt worden.

OEM International Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,34 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 SEK sowie einem Umsatz von 1,53 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at