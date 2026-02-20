20.02.2026 06:31:28

OEM International Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OEM International Registered B lud am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,05 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OEM International Registered B 1,14 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,07 Prozent zurück. Hier wurden 1,33 Milliarden SEK gegenüber 1,36 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 1,35 Milliarden SEK gesehen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,27 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,37 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,24 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,32 Milliarden SEK ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,46 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5,34 Milliarden SEK gerechnet.

