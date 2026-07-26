26.07.2026 08:00:00

OeNB: Betriebliche Altersvorsorge 2025 auf 74,3 Mrd. Euro gestiegen

Das Volumen der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich ist im Zeitraum 2019 bis 2025 um 24 Prozent auf 74,3 Mrd. Euro gewachsen. Trotz dieses Zuwachses blieb der Anteil der zweiten Pensionssäule am Geldvermögen privater Haushalte laut einem Bericht der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) konstant bei 8 Prozent. Im europäischen Vergleich liegt Österreich damit im Mittelfeld hinter Ländern wie den Niederlanden oder Deutschland.

Den größten Anteil am Volumen verwalten mit 41 Prozent oder 30,0 Mrd. Euro die Pensionskassen. Sie wandeln das Kapital bei Antritt des Ruhestands zwingend in eine Rente um. Den stärksten Zuwachs verzeichneten die betrieblichen Vorsorgekassen ("Abfertigung Neu") mit einem Plus von 77 Prozent auf 23,6 Mrd. Euro. Das restliche Volumen teilt sich auf direkte Unternehmenszusagen, die auf 19,1 Mrd. Euro sanken, sowie auf Versicherungen mit konstant 1,4 Mrd. Euro auf.

Kassen setzen auf Investmentfonds

Bei der Veranlagung setzen die österreichischen Kassen im Gegensatz zum europäischen Schnitt massiv auf Investmentfonds. Während Pensionskassen im Euroraum ihr Portfolio breit diversifizieren und nur 38 Prozent in Fonds halten, investieren heimische Pensionskassen 94 Prozent und Vorsorgekassen 85 Prozent ihres Volumens in dieses Instrument. Obwohl dieses Geld vor allem in inländische Fonds fließt, ergibt sich durchgerechnet ein hohes Auslandsexposure von 93 Prozent bei den Pensionskassen und 88 Prozent bei den Vorsorgekassen.

Die unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben der beiden Modelle spiegeln sich in der Rendite wider. Da Vorsorgekassen eine Kapitalgarantie bieten und bei Pensionsantritt Liquidität für Einmalauszahlungen benötigen, veranlagen sie sicherheitsorientierter und haben einen höheren Anteil an Schuldverschreibungen. Pensionskassen haben hingegen einen längeren Veranlagungshorizont, was eine stärkere Diversifikation und höhere Renditen ermöglicht. Ende 2025 lag die Jahresperformance der Pensionskassen bei 4,86 Prozent, jene der Vorsorgekassen betrug 3,61 Prozent.

Um die zweite Säule gezielt zu stärken, plant die Bundesregierung Reformen. Arbeitnehmer sollen künftig wählen können, ob sie Abfertigungsgelder längerfristig und ohne Kapitalgarantie, dafür aber mit höheren Ertragschancen, in Vorsorgekassen belassen. Zudem soll die Überführung von erworbenen Ansprüchen in eine Pensionskasse erleichtert werden. In diesem Fall sollen Beschäftigte künftig auch selbst Pensionsbeiträge beisteuern und die Höhe der späteren Auszahlung aktiv mitgestalten können.

ivn/bel

WEB http://www.oenb.at/

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