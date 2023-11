OeNB-Bilanz dürfte heuer wieder von Abschreibungen belastet werden

Die Bilanz der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) dürfte laut Aussagen des Gouverneurs Robert Holzmann auch heuer wieder von hohen Abschreibungen geprägt werden. Bereits im vergangenen Jahr schrieb die Notenbank im Zuge des stark gestiegenen Zinsniveaus einen Veranlagungsverlust in Höhe von 1,9 Mrd. Euro. Dieser konnte nur durch die Auflösung von Risikorückstellungen ausgeglichen werden, unterm Strich war damit eine schwarze Null möglich gewesen.

Die jahrelange Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) gepaart mit massiven Wertpapierankäufen hätten die Bilanzen der Notenbanken stark aufgeblasen, sagte Holzmann zur Erklärung am Freitag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Seit dem letzten Jahr ist das Zinsniveau jedoch stark gestiegen. Das erzeuge einen "Mismatch" zwischen den Verpflichtungen und den Aktiva der Notenbanken. Denn die Vermögenswerte der Notenbanken seien die niedrig verzinsten Assets der Vergangenheit, gleichzeitig werde jedoch den Banken für ihre Einlagen bei der Zentralbank aktuell vier Prozent Zinsen gezahlt.

Die niedrig verzinsten Assets würden zwar mit der Zeit abschmelzen, dennoch müsse man "auch in den kommenden Jahren damit rechnen, dass Verluste da sind", sagte Holzmann. Eine konkrete Zahl für die heurige OeNB-Bilanz nannte Holzmann aber nicht. Eventuell könne die Notenbank die Verluste aber auch diesmal "gerade auch noch" mit bestehenden Reserven ausgleichen, so der Notenbankchef.

Die Verluste der Notenbanken seien aber "an und für sich kein Problem, da die Zentralbanken kein positives Eigenkapital haben müssen", so Holzmann. Außerdem sei die OeNB mit ihrer Bilanz "in bester Gesellschaft", der EZB und anderen nationalen Notenbanken gehe es ähnlich.

Die OeNB-Bilanz 2022 hatte zu Beginn des Jahres politische Wellen geschlagen. Die SPÖ warf der Nationalbank Spekulationsverluste vor und verlangte eine Rechungshof-Prüfung zur Eigenveranlagung der Notenbank. Holzmann hielt den Vorwürfen damals mehrmals entgegen, dass die OeNB langfristig anlege und nicht spekuliere.

bel/tpo