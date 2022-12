OeNB-Chef Holzmann lobt EZB und fordert weitere energische Zinsschritte

Der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, zeigte sich am Freitag zufrieden mit der gestrigen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent anzuheben.

Entscheidend sei die Ansage gewesen, dass es in Zukunft weitere Zinsschritte in diesem Ausmaß geben wird, so Holzmann, der sich im Vorfeld eher für einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte ausgesprochen hatte.

Alle im EZB-Rat, im dem Holzmann Mitglied ist, seien sich einig gewesen, dass energische Schritte gesetzt werden müssten. Die Reaktion der Märkte auf die EZB-Entscheidung habe zudem gezeigt, dass die Botschaft auch angekommen sei. "Es ist die feste Absicht in dem Bereich der restriktiven Geldpolitik weit vorzustoßen, wenn es notwendig ist", so Holzmann. Dazu, wo genau der Leitzins seinen Höhepunkt erreichen werde, wollte der OeNB-Chef nichts sagen. Die "Terminal Rate" sei aber hoch anzusetzen.

spo/cgh

WEB http://www.oenb.at/ http://www.ecb.int