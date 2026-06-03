OeNB-Chef Kocher: EU-Erweiterung am Westbalkan bringt "erhebliche Wachstumschance"

Österreich sei in der Region wirtschaftlich eng verflochten und einer der wichtigsten Investoren, bei einem EU-Beitritt der Westbalkanstaaten würde das Land weiter von den engen Beziehungen profitieren, sagte Kocher im APA-Gespräch. Freilich unter der Voraussetzung, dass die Staaten alle EU-Beitrittskriterien erfüllen.

Der Begriff "Westbalkan" ist weniger eine geografische Zuordnung als ein politischer Sammelbegriff für die Nachfolgestaaten Jugoslawiens und Albanien, die noch nicht der Europäischen Union beigetreten sind. Zu den Westbalkanstaaten zählen Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Slowenien und Kroatien werden heute nach ihren EU-Beitritten 2004 bzw. 2013 nicht mehr unter dem Begriff gelistet. Montenegro und Albanien gehören aktuell zu den aussichtsreichsten EU-Anwärtern und wollen bis 2028 bzw. 2030 der Europäischen Union beitreten.

Für Kocher ist der Westbalkan Teil eines größeren wirtschaftspolitischen Bildes. Er skizzierte drei Möglichkeiten, wie Europa sein Wachstumspotenzial stärker nutzen könnte. Erstens mit der Vervollständigung des Binnenmarkts durch weniger Fragmentierung, weniger Grenzen und mehr Möglichkeiten, europaweit tätig zu sein. Als zweiten Punkt nannte er die Erweiterung in Richtung Osten. Frühere Osterweiterungsrunden hätten Wachstumsschübe für viele europäische Staaten gebracht. Drittens müsse die EU verstärkt Handelsabkommen mit anderen Weltregionen abschließen. "Ich glaube, man muss angesichts der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Lage alle drei verfolgen", sagte der Ökonom und frühere ÖVP-Wirtschaftsminister am Rande einer Dienstreise der Nationalbank durch die Region. Erweiterung und Handelsabkommen seien wichtige Hebel, um Europas wirtschaftliche und geopolitische Position zu stärken.

Schrittweise Integration des Westbalkans

Sowohl Albanien als auch Montenegro hätten in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte auf dem Weg Richtung EU gemacht. Wichtig ist aus Kochers Sicht vor allem die schrittweise wirtschaftliche Integration der Westbalkanländer in die Europäische Union voranzutreiben, wie etwa durch gemeinsame Zahlungsverkehrssysteme (SEPA), verstärkte Kooperation in Handelsfragen oder mehr Investitionen aus der EU. Wenn die wirtschaftliche Annäherung weiter voranschreite, sei der eigentliche EU-Beitritt "in der absehbaren Zukunft nur mehr ein logischer Schritt".

Dass sich der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) so intensiv zu den Westbalkanstaaten äußert, hat mit einem langjährigen Schwerpunkt der Nationalbank zu tun. Die OeNB habe sich früh auf Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) spezialisiert und verfüge heute über international anerkannte Expertise zur Region. Die Forschung zu den CESEE-Staaten sei "nicht nur in Europa, sondern weltweit" führend, sagt Kocher. Gerade wegen des starken Engagements österreichischer Banken und Versicherungen in der Region sei das Wissen über wirtschaftliche Entwicklungen und Risiken in den Ländern auch für den heimischen Finanzmarkt relevant.

Einseitige Euro-Nutzung: Montenegro als Sonderfall

Einen Sonderfall unter den Beitrittskandidaten am Westbalkan stellt Montenegro dar. Das 600.000-Einwohner-Land verwendet bereits seit 2002 den Euro als Zahlungsmittel, ohne Mitglied der Eurozone zu sein. Ursprünglich habe es sich um eine "kalte D-Mark-Einführung" in den 1990er-Jahren gehandelt, erklärt Kocher. Nach Einführung des Euro sei dieser automatisch übernommen worden, allerdings einseitig und ohne Währungsvereinbarung mit der Europäischen Union. Die Übernahme fremder Währungen sei international "nichts Ungewöhnliches". Mehrere Staaten würden aus Stabilitätsgründen oder wegen enger wirtschaftlicher Verflechtungen fremde Währungen verwenden - so auch im Fall Montenegros, wo in den 1990er-Jahren Hyperinflation geherrscht hatte und die D-Mark-Einführung als Stabilitätsanker diente. Auch der Kosovo hat den Euro einseitig eingeführt.

Ein EU-Beitritt würde Montenegro nicht automatisch in die Eurozone bringen oder dem Land einen Sitz im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) verschaffen. Montenegro müsse wie alle anderen EU-Mitglieder zunächst die Konvergenzkriterien erfüllen. Deren Anwendung sei im Fall Montenegros allerdings komplex. Da der Euro bereits seit Jahrzehnten im Umlauf ist, seien das klassische Zinskriterium und das Wechselkurskriterium "nicht eins zu eins" anwendbar. Kocher plädierte für "eine pragmatische Lösung aufgrund dieses historisch gewachsenen Sonderfalls", bei der nicht anwendbare Kriterien durch inhaltlich ähnliche ersetzt werden sollten und zeigte sich überzeugt, dass eine solche für einen späteren Eurozonenbeitritt gefunden werden könne.

Warteraum der EU

Auf dem Balkan warten sechs Länder seit über zwei Jahrzehnten auf ihre EU-Mitgliedschaft, nachdem die EU-Spitze diese am Thessaloniki-Gipfel 2003 mit den Worten "Die Zukunft der Balkanstaaten liegt in der Europäischen Union" in Aussicht gestellt hat. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch vom "Warteraum der EU" gesprochen, in dem rund 20 Millionen Menschen leben. Dass sich die Länder wegen des schleppenden EU-Erweiterungsprozesses etwa in Richtung Moskau abwenden könnten, hält Kocher dennoch für unwahrscheinlich. Die "europäische Option" sei für die Region die "einzig sinnvolle und realistische". Kocher verwies auch auf Umfragen, denen zufolge die Unterstützung in der Bevölkerung der Westbalkanstaaten für die EU "sehr, sehr hoch" sei.

(Redaktionelle Hinweise: Compliance-Hinweis: Die Reise erfolgte auf Einladung der OeNB. Die Kosten wurden teils von der OeNB, teils von der APA übernommen. Die Berichterstattung erfolgt unter unabhängiger redaktioneller Verantwortung der APA-Redaktion.) sag/tpo

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