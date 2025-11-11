|
11.11.2025 10:59:00
OeNB-Chef Kocher: Regierung bei Mahrer-Nachfolge am Zug
"Der Herr Präsident (Mahrer; Anm.) hat angekündigt, zeitnah sein Amt zurücklegen zu wollen", so Kocher. "Das ist keine Entscheidung, die das Direktorium (mit Kocher an der Spitze; Anm.) beeinflusst oder auch interpretieren kann." Zuletzt war Kritik aufgekommen, weil Mahrer als OeNB-Präsident 88.000 Euro pro Jahr zusätzlich zu seinem Gehalt als WKÖ-Präsident erhielt. Dazu Kocher: "Es ist üblich, dass wir in Aufsichtsräten, die so hohe Verantwortung mit sich bringen, eine Entschädigung haben." Darüber "könne man diskutieren", es sei aber nicht die OeNB, die diese Entschädigung festlegt, sondern auch hier sei die Bundesregierung gefordert. Die Nationalbank steht zu hundert Prozent im Besitz des Bundes.
spo/tsk
WEB http://www.oenb.at/ https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.