11.11.2025 11:16:00

OeNB-Chef Kocher: Regierung bei Mahrer-Nachfolge am Zug

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Vorschlagsrecht für OeNB-Präsidenten laut Koalitionsvertrag (2. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Nach der gestrigen Ankündigung von WKÖ-Präsident Harald Mahrer, sein Amt als Präsident der Österreichischen Nationalbank (OeNB) "zeitnäher" zurücklegen zu wollen, sieht OeNB-Gouverneur Martin Kocher nun die Bundesregierung am Zug. "Wichtig ist aus unserer Sicht ein nahtloser Übergang", sagte der Notenbankchef am Dienstag im Zuge einer Pressekonferenz zum OeNB-Finanzstabilitätsbericht. "Ich entnehme den Stellungnahmen, die ich kenne, dass genau das auch angestrebt wird."

"Der Herr Präsident (Mahrer; Anm.) hat angekündigt, zeitnah sein Amt zurücklegen zu wollen", so Kocher. "Das ist keine Entscheidung, die das Direktorium (mit Kocher an der Spitze; Anm.) beeinflusst oder auch interpretieren kann." Laut der Koalitionsvereinbarung von ÖVP, SPÖ und NEOS liegt das Vorschlagsrecht für den OeNB-Präsidenten bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Den Vorschlag für den Vizepräsidentenposten liegt bei Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ). Aktuelle Vizepräsidentin ist ÖGB-Geschäftsführerin Ingrid Reischl.

Zuletzt war auch Kritik aufgekommen, weil Mahrer als OeNB-Präsident 88.000 Euro pro Jahr zusätzlich zu seinem Gehalt als WKÖ-Präsident erhielt. Dazu Kocher: "Es ist üblich, dass wir in Aufsichtsräten, die so hohe Verantwortung mit sich bringen, eine Entschädigung haben." Darüber "könne man diskutieren", es sei aber nicht die OeNB, die diese Entschädigung festlegt, sondern auch hier sei die Bundesregierung gefordert. Die Nationalbank steht zu hundert Prozent im Besitz des Bundes.

spo/tsk

WEB http://www.oenb.at/ https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Dienstag mit Zuschlägen -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet moderate Gewinne, während die deutsche Börse seitwärts tendiert. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen