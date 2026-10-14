OeNB-Chef Kocher übernimmt Vorsitz in IWF-Gremium

Der Gouverneur der Oesterreichischen Notenbank (OeNB), Martin Kocher, übernimmt eine neue Rolle im Währungs- und Finanzausschuss (IMFC) des Internationalen Währungsfonds (IWF). Mit Anfang November wird er Vorsitzender der Stimmrechtsgruppe von Österreich, Türkei, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien in dem Gremium, wie die OeNB am Mittwoch mitteilte.

Der Ausschuss besteht aus 25 Mitgliedern und ist das politische Beratungsgremium des IWF, das auch eine wichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung der Organisation spielt. Er befasst sich mit Themen wie der Entwicklung der Weltwirtschaft, der Stabilität des internationalen Finanzsystems und den zentralen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Das Gremium tritt einmal im Frühling und einmal im Herbst bei der jährlichen Jahrestagung zusammen - die heurige Ausgabe findet derzeit in Bangkok statt.

bel/kre

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