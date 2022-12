OeNB erwartet leichte Rezession zum Jahreswechsel

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0113 vom 16.12.2022 muss es im 1. Absatz, 1. Satz richtig heißen: "zum jeweiligen Vorquartal" (nicht: in der Jahresfrist) ---------------------------------------------------------------------

Zum Jahreswechsel dürfte Österreich eine Rezession erleben. Laut Nationalbank (OeNB) wird das Wirtschaftswachstum im 4. Quartal 2022 und im 1. Quartal 2023 zum jeweiligen Vorquartal negativ sein. Für das Gesamtjahr heuer geht die OeNB aber von einem kräftigen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,9 Prozent aus. Für das kommende Jahr wird dann nur ein leichtes Plus von 0,6 Prozent vorausgesagt. Die Inflation soll 2023 bei 6,5 Prozent liegen, nach 8,6 Prozent heuer.

Der BIP-Rückgang zum Jahreswechsel dürfte "weder lange noch tief ausfallen", entwarnt die Nationalbank. Die Wirtschaftsflaute sei auf eine geringere Produktion in der Industrie seit Jahresmitte zurückzuführen. Das herstellende Gewerbe leide unter den hohen Energiekosten, der sinkenden Kapazitätsauslastung und den steigenden Finanzierungskosten. Im dritten Quartal habe der Dienstleistungssektor das Minus bei der Industrie noch ausgleichen können (wegen der Erholung im Tourismus), zum Jahresende nicht mehr.

Ab 2024 soll sich die Lage dann langsam normalisieren. Hier wird ein Wachstum von 1,7 Prozent erwartet, die Teuerungsrate sieht die OeNB bei 3,6 Prozent. Im Folgejahr 2025 soll die Wirtschaft dann nochmals um 1,6 Prozent wachsen, bei einer Inflation von 2,9 Prozent.

Getrieben wird die aktuelle Inflation vor allem durch die Energiepreise. Die Energie allein sei 2022 um 41 Prozent teuerer geworden. In den kommenden Jahren soll es nur noch ein Plus von 9,5 Prozent (2023), 2,6 Prozent (2024) beziehungsweise 1 Prozent (2025) geben. Die Preisanstiege bei der Energie hätten zudem in den Jahren 2021 und 2022 zu einem Einkommenabfluss ins Ausland von 13 Milliarden Euro geführt.

Wegen dem Arbeitskräftemangel dürfte die Rezession zum Jahreswechsel keinen großen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit haben. Zwar soll die Arbeitslosenquote von im Schnitt 6,3 Prozent im Jahr 2022 auf 6,6 Prozent 2023 steigen, danach aber wieder auf 6,5 Prozent (2024) und 6,3 Prozent (2025) sinken.

Für die öffentlichen Finanzen sieht die OeNB ebenfalls eine bessere Entwicklung. So liege das Budgetsaldo des Staates heuer nur noch bei minus 2,9 Prozent des BIP (2021: minus 5,9 Prozent). Nach minus zwei Prozent im Folgejahr rechnet die Nationalbank für 2024 und 2025 mit einer Stabilisierung bei minus 2,2 Prozent.

