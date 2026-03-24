OeNB-Jahresergebnis bleibt negativ, Verlust aber eingedämmt

Wie bereits in den Vorjahren ist das Jahresergebnis der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) auch für 2025 im negativen Bereich geblieben, der Verlust konnte aber eingedämmt werden. Für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich der Verlust auf 1,023 Mrd. Euro, das war rund halb so viel wie im Jahr davor. Inklusive des Verlustvortrags aus den Vorjahren blieb ein Bilanzverlust von minus 5,207 Mrd. Euro stehen, teilte die OeNB am Dienstag mit.

Bereits in den Vorjahren musste die OeNB deutliche Verluste hinnehmen. Grund sind die geldpolitischen Maßnahmen, die gegen die diversen Krisen der vergangenen Jahre gesetzt wurden und die daraus entstandenen unterschiedlichen Verzinsungen von Aktiva und Passiva.

Zinsausgaben haben sich 2025 halbiert

Im Zuge der viele Jahre lang ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Krisen der vergangenen Jahre - allen voran die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg - hat die OeNB zahlreiche Wertpapiere mit sehr niedriger Verzinsung in der Bilanz. Diese bringen nur wenig Geld für die Notenbank ein. Auf der Passivseite muss die Notenbank jedoch aufgrund des seit 2022 gestiegenen Zinsniveaus höhere Zinsen an die Geschäftsbanken für ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen. Letztere Ausgaben haben sich laut OeNB im abgelaufenen Jahr 2025 jedoch halbiert. Das verbessert das Ergebnis.

Die Bilanzsumme belief sich 2025 auf 256 Mrd. Euro, das waren 8 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Anstieg sei vor allem auf den höheren Goldpreis zurückzuführen. Dieser beeinflusse die Bewertung der Goldbestände der OeNB. Die Nationalbank besitzt Goldreserven von 280 Tonnen.

bel/cri

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