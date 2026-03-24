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24.03.2026 11:10:00
OeNB-Jahresergebnis bleibt negativ, Verlust aber eingedämmt
Bereits in den Vorjahren musste die OeNB deutliche Verluste hinnehmen. Grund sind die geldpolitischen Maßnahmen, die gegen die diversen Krisen der vergangenen Jahre gesetzt wurden und die daraus entstandenen unterschiedlichen Verzinsungen von Aktiva und Passiva.
Zinsausgaben haben sich 2025 halbiert
Im Zuge der viele Jahre lang ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Krisen der vergangenen Jahre - allen voran die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg - hat die OeNB zahlreiche Wertpapiere mit sehr niedriger Verzinsung in der Bilanz. Diese bringen nur wenig Geld für die Notenbank ein. Auf der Passivseite muss die Notenbank jedoch aufgrund des seit 2022 gestiegenen Zinsniveaus höhere Zinsen an die Geschäftsbanken für ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen. Letztere Ausgaben haben sich laut OeNB im abgelaufenen Jahr 2025 jedoch halbiert. Das verbessert das Ergebnis.
Die Bilanzsumme belief sich 2025 auf 256 Mrd. Euro, das waren 8 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Anstieg sei vor allem auf den höheren Goldpreis zurückzuführen. Dieser beeinflusse die Bewertung der Goldbestände der OeNB. Die Nationalbank besitzt Goldreserven von 280 Tonnen.
bel/cri
WEB http://www.oenb.at/
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