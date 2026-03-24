OeNB-Jahresergebnis bleibt negativ, Verlust aber eingedämmt

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Wie bereits in den Vorjahren ist das Jahresergebnis der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) auch für 2025 im negativen Bereich geblieben, der Verlust konnte aber eingedämmt werden. Für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich der Verlust auf 1,023 Mrd. Euro, das war rund halb so viel wie im Jahr davor. Inklusive des Verlustvortrags aus den Vorjahren blieb ein Bilanzverlust von minus 5,207 Mrd. Euro stehen, teilte die OeNB am Dienstag mit.

Bereits in den Vorjahren musste die OeNB deutliche Verluste hinnehmen. Grund sind die geldpolitischen Maßnahmen, die gegen die diversen Krisen der vergangenen Jahre gesetzt wurden und die daraus entstandenen unterschiedlichen Verzinsungen von Aktiva und Passiva. Im Zuge der viele Jahre lang ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Krisen der vergangenen Jahre - allen voran die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg - hat die OeNB zahlreiche Wertpapiere mit sehr niedriger Verzinsung in der Bilanz. Diese bringen nur wenig Geld für die Notenbank ein. Auf der Passivseite muss die Notenbank jedoch aufgrund des seit 2022 gestiegenen Zinsniveaus höhere Zinsen an die Geschäftsbanken für ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen.

Zinsausgaben haben sich 2025 halbiert

Letztere Ausgaben haben sich laut OeNB im abgelaufenen Jahr 2025 jedoch halbiert, unterstützt von den Leitzinssenkungen der EZB. Das Nettozinsergebnis sank von 1,901 Mrd. Euro auf 662 Mio. Euro. Die Aufwendungen sind indessen mit 335 Mio. Euro nahezu gleich geblieben (2024: 357 Mio. Euro).

Die Bilanzsumme belief sich 2025 auf 256 Mrd. Euro, das waren 8 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Anstieg sei vor allem auf den höheren Goldpreis zurückzuführen. Dieser beeinflusse die Bewertung der Goldbestände der OeNB. Im Vorjahr legte der Goldpreis um 65 Prozent zu, angetrieben wurde er unter anderem von geopolitischen Unsicherheiten und sinkenden EZB-Leitzinsen. Die Nationalbank besitzt Goldreserven in Höhe von 280 Tonnen, der Bestand ist seit 2007 stabil.

Bund geht erneut leer aus

Der Bund wird auch heuer wieder leer ausgehen und keine Gewinnausschüttung bekommen. Bis die OeNB wieder in den schwarzen Zahlen ist, geschweige denn wieder Geld an den Staat fließt, wird es wohl noch einige Jahre dauern. "Es wird heuer jedenfalls noch einmal Verluste geben, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr auch", so Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger am Dienstag. Dividenden für den Staat wird es wohl nicht mehr in der Amtsperiode des derzeitigen Direktoriums geben. Stiftingers Mandat läuft bis 2030, das Mandat der übrigen Direktoriumsmitglieder läuft bis 2031.

Die Entwicklung hänge außerdem auch von der Zinsentwicklung der EZB ab und die werde nicht aufgrund der Gewinnerwartungen der Notenbanken, sondern auf Basis geldpolitischer Notwendigkeiten getroffen, ergänze Notenbank-Gouverneur Martin Kocher. Stiftinger betonte jedoch, dass die Handlungsfähigkeit der OeNB durch die Verluste in keiner Weise eingeschränkt sei.

bel/cri/rst

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