OeNB mahnt Banken zum Abbau notleidender Kredite

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Durchgehend mehr Details und Zitate des OeNB-Direktoriums aus der Pressekonferenz, Reaktion WKÖ im letzten Absatz ---------------------------------------------------------------------

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mahnt die Banken, ihre Bestände an notleidenden Krediten (non-performing loans/NPL) "konsequent" abzubauen. Die Kreditqualität habe sich zwar mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent stabilisiert und das Kreditgeschäft wachse, der absolute NPL-Bestand lege jedoch zu. "Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der Banken bestehen", schreibt die Nationalbank.

Im Vergleich zum Gesamtjahr 2025 sei die NPL-Quote im Halbjahr 2026 von 3 auf 2,9 Prozent sogar gesunken, sagte OeNB-Direktor Markus Schwaiger am Mittwoch. Der Rückgang sei aber vor allem auf den Zukauf in Polen der Erste Group zurückzuführen. Absolut lege der Bestand zu, derzeit stehe er bei rund 28 Mrd. Euro. "Wir haben nach wie vor einen sehr hohen Altbestand an non-performing loans, der auch nur sehr langsam abgebaut wird", sagte Schwaiger. Das durchschnittliche Alter eines ausgefallenen Kredits - also wie lange ein Kredit in den Bankbüchern verbleibt - sei von knapp über einem Jahr (im Jahr 2023) auf 1,7 Jahre gestiegen. Auch die Bedeckung der Kredite mit Wertberichtigungen habe sich auf einem "eher niedrigen Niveau" stabilisiert.

Diese Kombination sei insofern ungünstig, da Banken ihre Kreditausfälle nach EU-Vorgaben (NPL-Backstop) nach einer gewissen Anzahl von Jahren vollständig wertberichtigen müssen. Wird zu wenig wertberichtigt oder der Kredit nicht rechtzeitig abgebaut, sei das eine Belastung für die Banken, da die Kredite dann vom Kapital abgezogen werden müssen. "Dieser Kapitalabzug beläuft sich aktuell bereits auf nicht ganz 1 Mrd. Euro", sagte Schwaiger.

Zahl der Banken mit NPL-Quote über 5 Prozent steigt

Auch die Zahl der Banken, die eine NPL-Quote von über 5 Prozent aufweisen, sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Waren es 2022 lediglich acht Banken, seien es mittlerweile bereits 56 von 314 heimischen Banken. Zudem bleibe im Gewerbeimmobiliensektor die Quote mit über 8 Prozent hoch, sie habe sich auf diesem Niveau allerdings stabilisiert. Vor diesem Hintergrund wurden die Banken mit dem sektoralen Systemrisikopuffer verpflichtet, zusätzliches Kapital für Risiken aus dem Gewerbeimmobiliensektor zu halten. Der Puffer stehe derzeit bei 2,0 Prozent der risikogewichteten Gewerbeimmobilien-Kredite, bis Mitte 2027 soll er auf 3,5 Prozent angehoben werden.

Für den Puffer haben die Regulatoren bereits Kritik aus der Baubranche bekommen, befürchtet wurde unter anderem eine Verknappung des Kreditangebots. In einer Studie hat die OeNB überprüft, wie der Systemrisikopuffer für die Branche auf die Kreditvergabe wirkt, und festgestellt, dass es beim Neukreditvolumen keine signifikanten Unterschiede bei der Entwicklung im Gewerbeimmobilienbereich und bei anderen Unternehmenskrediten gibt. Auch bei den Preisen, also den Kreditzinsen, habe es keine nennenswerten Unterschiede gegeben. "Das heißt, dass der Puffer in seiner derzeitigen Form die Wirkung entfaltet - nämlich Kapitalreserven zu schaffen -, ohne aber die Kreditvergabe negativ zu beeinflussen", so Schwaiger.

Im Hinblick auf die Lage bei den NPL-Quoten weist die OeNB auf die Bedeutung der Kreditrisikosteuerung - vor allem bei Immobilienfinanzierungen - hin. Neben dem Abbau von notleidenden Krediten umfasse das auch höhere Wertberichtigungen, insbesondere für unbesicherte Kreditteile, sowie eine konservative Bewertung von Sicherheiten, sagte OeNB-Direktor Thomas Steiner. Unabhängig davon müssten Banken auch Investitionen in Cybersicherheit und Digitalisierung einplanen - auch im Hinblick auf den Vormarsch der Künstlichen Intelligenz (KI).

Bankengewinne von Sondereffekten geprägt

Die Ertragskraft der Banken sei aber hoch, vor allem dank Sondereffekten. Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn im österreichischen Bankensektor laut OeNB auf 9,3 Mrd. Euro. Unterstützt hätten vor allem Wertaufholungen bei Beteiligungen sowie der Zukauf der Erste Group in Polen. 3,3 Mrd. Euro Gewinnbeitrag habe allein das Geschäft in der CESEE-Region beigesteuert. Auch die Eigenmittelausstattung sei gut.

Die Bankensparte der Wirtschaftskammer (WKÖ) wies in einer Reaktion auf die hohen Kosten für Banken hin. Den Einmaleffekten, die die Gewinne treiben, stünden dauerhafte Kostenbelastungen gegenüber. Allein der Verwaltungsaufwand sei binnen eines Jahres um fast 13 Prozent gestiegen, das seien mehr als eine Milliarde Euro. "Wer will, dass Banken die Wirtschaft verlässlich finanzieren, muss ihnen auch den Spielraum lassen, ihr Kapital zu stärken. Jede zusätzliche Belastung schränkt diesen Spielraum ein", so Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Bundessparte Bank und Versicherung der WKÖ. Die Bankenabgabe sei daher ein klarer Wettbewerbsnachteil für den Finanzplatz Österreich. Es brauche außerdem Entlastungen bei Bürokratie und Regulatorik.

bel/rst

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