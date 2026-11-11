OeNB mahnt Banken zum "konsequenten" Abbau notleidender Kredite

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) mahnt die Banken, ihre Bestände an notleidenden Krediten (non-performing loans/NPL) "konsequent" abzubauen. Die Kreditqualität habe sich zwar mit einer NPL-Quote von knapp unter 3 Prozent stabilisiert und das Kreditgeschäft wachse, der absolute NPL-Bestand lege jedoch zu. "Das bedeutet, dass trotz einer insgesamt stabilen Quote weiterhin zusätzliche Risiken in den Kreditportfolios der Banken bestehen", schreibt die Nationalbank.

56 von 314 heimischen Banken wiesen eine NPL-Quote von über 5 Prozent der vergebenen Kredite aus. Zudem bleibe im Gewerbeimmobiliensektor die Quote mit über 8 Prozent hoch. Dementsprechend seien Banken mit dem sektoralen Systemrisikopuffer verpflichtet, zusätzliches Kapital für Risiken aus dem Gewerbeimmobiliensektor zu halten. Der Puffer stehe derzeit bei 2,0 Prozent der risikogewichteten Gewerbeimmobilien-Kredite, bis Mitte 2027 soll er auf 3,5 Prozent angehoben werden.

Insgesamt müssten Banken auf ihre Kreditrisikosteuerung - vor allem bei Immobilienfinanzierungen - achten, um in dem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld widerstandsfähig zu bleiben, so die OeNB. Neben dem Abbau von notleidenden Krediten umfasse das auch höhere Wertberichtigungen, insbesondere für unbesicherte Kreditteile, sowie eine konservative Bewertung von Sicherheiten.

Bankengewinne von Sondereffekten und Polen-Zukauf getragen

Die Ertragskraft der Banken sei aber hoch, vor allem dank Sondereffekten. Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn im österreichischen Bankensektor laut OeNB auf 9,3 Mrd. Euro. Unterstützt hätten vor allem Wertaufholungen bei Beteiligungen sowie der Zukauf der Erste Group in Polen. 3,3 Mrd. Euro Gewinnbeitrag habe allein das Geschäft in der CESEE-Region beigesteuert. Auch die Eigenmittelausstattung sei gut.

bel/rst

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