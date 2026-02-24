OeNB: Nationalbank will mittel- und langfristige Wirtschaftsanalyse stärken

Neben den unveränderten Kernaufgaben soll künftig der mittel- und langfristigen Analyse mehr Aufmerksamkeit eingeräumt werden. Zudem will die OeNB mit Analysen Impulse im europäischen Zentralbankensystem geben - unter anderem zu Osteuropa, aber auch zur Verhaltensökonomie.

In Zeiten der zahlreichen Herausforderungen - das niedrige Potenzialwachstum, der demografische Wandel, die technologische und ökologische Transformation - seien gute volkswirtschaftliche Analysen und Prognosen entscheidend. "Es braucht in unsicheren Zeiten gute Prognosen, aber auch eine gute Kommunikation der Unsicherheit, die mit diesen Prognosen einhergeht," sagte Reuter am Dienstag.

"Was wir nicht können, ist Unsicherheit beseitigen", sagte OeNB-Gouverneur Martin Kocher. Allerdings könne die OeNB in ihren Analysen unterschiedliche Szenarien aufzeigen, die Faktoren der Unsicherheit einordnen und Unsicherheiten gegeneinander abwägen. Dabei ist für die OeNB vor allem der längerfristige Blick auf die wirtschaftlichen Trends entscheidend. "Wir sehen uns auch als Anwältin der langen Frist", sagte Kocher.

Impulsgeber im Zentralbanken-System

Generell wolle die OeNB ihr Wissen künftig stärker nach außen tragen - in und außerhalb Österreichs. So will sie sich mit ausgewählten Aspekten als "Impulsgeber im Europäischen System der Zentralbanken (ESZB)" positionieren. Weiter ausbauen will die OeNB ihre bereits vorhandene Expertise in der Analyse der Wirtschaft in Ost- und Südosteuropa. Durch die starke Verflechtung der heimischen Wirtschaft mit der Region gebe es zu dem Thema in der OeNB schon viel Forschung, künftig soll aber im ESZB noch mehr zu dem Thema beigetragen werden, so Kocher. Stärker einbringen wolle sich die OeNB zudem mit Analysen zur Bedeutung von Erwartungen und wie sich diese bilden (Verhaltensökonomie) oder zur Finanzstabilität in kleinen Volkswirtschaften wie Österreich.

Ihre Kernaufgaben werde die OeNB aber im Zuge des Ausbaus der Forschungsschwerpunkte nicht vernachlässigen, betonte Reuter. Zu den Kernaufgaben der OeNB gehören die fortlaufende Analyse, Prognose und Bewertung zu Geldpolitik, Inflation, Konjunktur und Finanzstabilität.

Mehr Personal soll es für die neuen Forschungsschwerpunkte nicht geben, eher baue die OeNB auf Kooperationen mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Aktuell habe die Abteilung Volkswirtschaft in der OeNB knapp unter 100 Mitarbeiter, in Vollzeitäquivalenten sei es allerdings etwas weniger. Reuter hat die Leitung der Abteilung Anfang Februar übernommen. Zuvor war der Ökonom, der an der Wirtschaftsuniversität Wien promoviert hat, in Deutschland Chefvolkswirt und später Staatssekretär unter dem deutschen FDP-Ex-Finanzminister Christian Lindner.

