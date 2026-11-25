Der Wohlstand in Österreich wächst nach wie vor, allerdings hat sich das Wachstum in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verlangsamt. Um in Anbetracht des demografischen Wandels das Wohlstandswachstum - gemessen im realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf - aufrecht erhalten zu können, muss sich das Produktivitätswachstum künftig deutlich erhöhen, wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) in einem neuen Policy Brief berechnet hat.

"Wenn Österreich langfristig weiter so wachsen will wie es bisher gewachsen ist, dann braucht es bedeutend höheres Produktivitätswachstum", sagte OeNB-Chefökonom Wolf Heinrich Reuter am Mittwoch in einem Pressegespräch. Im Hauptszenario nimmt die OeNB für das BIP pro Kopf ein Wachstum von rund einem Prozent pro Jahr an. Um dieses Niveau künftig in etwa zu halten, brauche es ein Produktivitätswachstum von rund 1,1 Prozent. Das entspreche nahezu einer Verdoppelung im Vergleich zum Wachstum der vergangenen zehn Jahre (0,6 Prozent). "Das ist relativ hoch", so Reuter.

Die OeNB basiert diese Annahme auf folgenden Entwicklungen: Die Bevölkerung in Österreich altert. Das reduziert langfristig das Arbeitsangebot und reduziert damit den Beitrag, den der Arbeitseinsatz - also wie viele Stunden von wie vielen Menschen in Österreich gearbeitet werden - zum Wohlstand bzw. zum BIP pro Kopf leisten kann. Neben dem Arbeitseinsatz ist auch die Arbeitsproduktivität ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des BIP pro Kopf. Diese wächst zwar jährlich, die Dynamik des Wachstums hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allerdings deutlich verlangsamt. Beides, sowohl das Arbeitsangebot als auch das Produktivitätswachstum, muss Österreich stärken, wenn das Wachstum des BIP pro Kopf aufrecht erhalten werden soll, so die OeNB.

Politisch ambitionierte Maßnahmen nötig

Um den Arbeitseinsatz langfristig zu erhöhen brauche es "politisch sehr ambitionierte Maßnahmen", so Reuter. Darunter fielen ein drei Jahre höheres Pensionsantrittsalter, eine Erhöhung der Erwerbsbeteiligung um 2,8 Prozentpunkte und einen Zuwachs bei den geleisteten Arbeitsstunden um 4,4 Prozent. Wenn das erreicht werden könnte, wäre das Arbeitskräfteangebot 2070 höher, sagte der Chefökonom.

Aber auch bei der Produktivität gibt es viele mögliche Stellschrauben. Bei Unternehmen müssten ein intensiverer Wettbewerb gefördert, Unternehmensgründungen vereinfacht und Insolvenzverfahren effizienter gestaltet werden. Innovative und produktive Firmen müssten schneller wachsen können, während weniger produktivere Unternehmen einfacher aus dem Markt ausscheiden können müssen, sagte der Chefökonom. Die Umsetzung von Innovationen in marktfähige Lösungen müsse zudem gestärkt werden. Auch die Ausbildung und Mobilität von Arbeitskräften seien entscheidende Hebel um das Produktivitätswachstum langfristig anzukurbeln, ebenso wie kontinuierliche Investitionen der Unternehmen, für die es stabile wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen und wettbewerbsfähige Finanzierungsmöglichkeiten brauche.

Ein weiterer potenziell großer Wachstumstreiber sei die Künstliche Intelligenz (KI). KI "bietet viele Chancen für das Produktivitätswachstum, ist aber mit sehr hoher Unsicherheit behaftet", sagte Reuter. Sollte sie sich künftig aber als Basistechnologie erweisen, könnten viele Routinetätigkeiten automatisiert und damit Ressourcen für andere Aufgaben frei werden. Zudem könnten Innovationen sowie die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen gefördert werden. Bisher seien in den Daten aber noch keine signifikanten Effekte der KI auf die gesamtwirtschaftliche Produktivität erkennbar. "Angesichts des demografischen Wandels müsste Österreich jedoch darauf hoffen, dass von der KI tatsächlich höhere Produktivitätszuwächse ausgehen können", heißt es in der Analyse der OeNB.

bel/ivn

WEB http://www.oenb.at/