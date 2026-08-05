OeNB: Schwankungen am Ölmarkt möglicherweise bald "neue Normalität"

Massive Schwankungen am Ölmarkt und insbesondere Preisausschläge nach oben könnten zur "neuen Normalität" werden, sollte sich die Lage in Nahost nicht bald entspannen. Dass die Ölpreise im Zuge der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran nicht stärker anzogen, liege allen voran am globalen Abbau von Vorräten, schreibt die Nationalbank (OeNB) in einem aktuellen "Policy Brief". Aus den Reserven könne man aber nicht ewig schöpfen.

Zusätzlich stabilisierend für die Preise hätten in den vergangenen Monaten die Ausweitung der US-Öl-Nettoexporte und ein Einbruch der chinesischen Öl-Importe gewirkt. Auf einen starken kurzfristigen Preisanstieg nach der Schließung der Straße von Hormuz folgte dadurch eine ebenso rasche Normalisierung. Diese Effekte dürften aber nicht von Dauer sein, zumal sich die Lage zuletzt wieder zugespitzt hat und die Lagerbestände auf einen "historischen Tiefstand" sanken, warnen die Nationalbank-Ökonomen.

Insbesondere habe der Krieg vor Augen geführt, dass der Iran die Straße von Hormuz nahezu vollständig schließen könne. Und sollte die Route geschlossen bleiben, würde das "eine weitreichende Veränderung im Nahost-Krieg sowie des Welthandels insgesamt bedeuten". Sprich: Der Ölpreis könnte auch langfristig auf ein bedeutend höheres Niveau steigen - inklusive Effekte für die Inflation in Österreich.

tpo/cgh

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