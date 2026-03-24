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24.03.2026 11:05:00
OeNB senkt BIP-Prognose für 2026 auf 0,5 Prozent
Zum Vergleich: Das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) rechneten bei ihrer Prognose im Dezember 2025 noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,2 bzw. 1,0 Prozent für 2025. Die neuen Erwartungen werden Wifo und IHS am 10. April bekanntgeben.
Die positive Wachstumsdynamik vom Jahresbeginn - vor Ausbruch des Krieges - sollte aber nur temporär gedämpft werden, schreibt die OeNB am Dienstag in ihrer Aussendung. Dies liege an den Energie-Rohstoffpreisen, die nach dem Start des Krieges zwar stark gestiegen seien, aber bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 wieder sinken sollten. Für die kommenden zwei Jahre rechnet die OeNB daher wieder mit einem stärkeren Wachstum. Für 2027 wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,0 Prozent erwartet, für 2028 sind es plus 1,1 Prozent.
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0386-26, 88 x 112 mm) bel/cri
WEB http://www.oenb.at/
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