OeNB-Vizegouverneur Haber - Zusammenarbeit mit FMA nachjustieren

Der frischgebackene Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber ist unter anderem auch für Bankenaufsicht zuständig, die zwischen OeNB und Finanzmarktaufsicht (FMA) geteilt ist und von der ÖVP-FPÖ-Regierung in der FMA zusammengelegt werden sollte. Nun versuchen die beiden Institutionen ihre Zusammenarbeit "nachzujustieren" und in einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) festzuhalten.

"Man kann immer etwas verbessern. Wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, Prozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit zu intensivieren", sagte Haber im Gespräch mit der APA. Wichtig sei vor allem, dass die Aufsicht wirksam und effizient ist. Das sei unabhängig von der organisatorischen Frage. Haber will sich nicht auf eine Aufgabenverteilung zwischen den beiden Institutionen festnageln lassen, "für uns geht es darum, die Zusammenarbeit noch weiter zu verbessern", sagt er. Das sei wichtiger als die Frage, "wessen Schreibtisch wo steht". Daher sei dieses Memorandum of Understanding sowieso geplant gewesen, mit und ohne Gesetzesänderung. Der geballte Druck in letzter Zeit habe aber beiden vor Augen geführt, "dass man sehr viele für die Effizienz relevante Themen unabhängig von einer Organisationsreform sehr gut umsetzen kann".

Dabei sieht Haber den heimischen Bankensektor derzeit gut aufgestellt. Das Kernkapital der Kreditinstitute habe sich seit der Finanzkrise verdoppelt. Vor kurzem noch seien österreichische Institute - "teilweise wegen Rechenfehlern" - aufgrund ihres Osteuropageschäfts als hoch riskant eingestuft worden. Nun sehe man, dass sich die Erträge aus der Region sehr gut entwickelt haben.

Spannend sei die Frage, wie weit Regulierung gehen muss. So müsse man verhindern, dass eine Entwicklung wie die von Facebook geplante Geldeinheit Libra zu einer Parallelwährung wird. Libra sei "eine Art Gutschein, der mit einem Währungskorb hinterlegt ist", und sei in gewisser Weise mit dem "ECU", dem Vorläufer des Euro, vergleichbar. Aber es dürfe daraus keine von einem privaten Unternehmen kontrollierte Parallelwährung entstehen, da Währungen für das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem von zentraler Bedeutung seien. Sie brauchen daher Kontrolle und Transparenz.

Auch sollten digitale Währungen nicht Ressourcen und Energie verschwenden, wie dies etwa angesichts des enormen Stromverbrauchs bei dem Kryptoasset Bitcoin der Fall sei. "Wenn wir schon digitalisieren, sollten wir den Verbrauch physischer Ressourcen reduzieren". Auch wenn Notenbanken grundsätzlich über digitale Währungen nachdenken sollten, bekräftigt Haber das Bekenntnis der EZB zum Bargeld.

