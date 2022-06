OeNB - Wachstum trotz Kriegs stabil

Der Krieg in der Ukraine hat zwar den weiteren Aufschwung der heimischen Wirtschaft verhindert, aber nicht zu einem Rückgang geführt. Seit Kriegsbeginn hält sich die Wirtschaftsleistung etwa auf den Vorkrisenniveau, zeigt der wöchentliche Konjunkturindikator der Nationalbank. Erst in den letzten Wochen habe es einen "zarten Aufwärtstrend" gegeben, so OeNB-Chefprognostiker Gerhard Fenz.

Die OeNB hat ihre Wachstumsprognose für 2022 im Vergleich zur Dezemberprognose nur leicht nach unten revidiert, auf 3,8 Prozent. Das ist vor allem einem starken Wachstum Ende 2021 zu verdanken, das in der letzten Prognose noch nicht eingerechnet war. Sollte der Krieg heuer zu Ende gehen und Gaslieferungen stabil bleiben, dürfte die Wirtschaft in den Folgejahren um jeweils 1,9 Prozent zulegen.

Allerdings hat die OeNB auch ein schlechtes Szenario mit einem längeren Krieg und einen Stopp von Energielieferungen aus Russland gerechnet. Das würde heuer und 2023 die Wirtschaft schrumpfen lassen - heuer um 0,6 Prozent, nächstes Jahr um 1,4 Prozent, und die Inflation heuer auf 8,5 Prozent und nächstes Jahr auf 5,1 Prozent steigern. Man könne nur hoffen, dass dieses Szenario nicht eintritt, so Fenz zur Wahrscheinlichkeit. 2024 würde aber auch in diesem Szenario wieder 6,4 Prozent Wachstum und nur mehr 2,9 Prozent Inflation mit sich bringen.

Solange aber dieses Krisenszenario nicht schlagend wird, ist die OeNB zuversichtlich für das Wirtschaftswachstum. Denn die meisten Zahlen weisen auf eine Normalisierung der Lage hin, wie OeNB-Chefökonomin Birgit Niessner sagte. Die Beschäftigung wachse weiter, wenn auch weniger stark, die Arbeitslosenrate pendelt sich um sechs Prozent ein. Die Leistungsbilanz, die einmalig negativ war, wird wieder positiv. Auch die fiskalischen Indikatoren gehen in die gute Richtung.

