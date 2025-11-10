Oenon hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oenon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,62 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Oenon im vergangenen Quartal 20,92 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oenon 20,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at