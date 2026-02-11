11.02.2026 06:31:28

Oenon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oenon hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,53 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oenon ein EPS von 19,57 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 23,64 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 54,72 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 47,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 87,63 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 84,10 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

