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14.05.2026 06:31:29
Oenon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Oenon präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 16,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,41 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Oenon im vergangenen Quartal 21,27 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oenon 19,42 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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