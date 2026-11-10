Oenon zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oenon gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 7,87 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,62 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,39 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20,92 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at