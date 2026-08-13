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13.08.2026 07:24:38

ÖPNV-Nachfrage: Init Innovation wächst weiter kräftig

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen Init Innovation (init innovation in traffic systems SE) ist weiter auf Wachstumskurs. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr erstmals über die Marke von 200 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Mit 201 Millionen Euro wurden 42 Prozent mehr erlöst als vor einem Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde mit 12,4 Millionen Euro fast verdoppelt. Dabei profitierte Init unter anderem von Großprojekten wie die Installation im Zusammenhang mit den Ticketing-Systemen für den öffentlichen Personennahverkehr in Nordamerika, insbesondere in Atlanta, im Vorfeld der Fußball-WM in den USA. Auch das Geschäft mit cloud-basierten Software- und Datenplattformen für Verkehrsunternehmen wuchs.

Der Auftragseingang kletterte im Halbjahr um 74 Prozent auf 262,3 Millionen Euro, der Auftragsbestand liegt bei 408,4 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Init. Zudem hält das im SDax notierte Unternehmen sein Mittelfristziel einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent für erreichbar./nas/mis

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