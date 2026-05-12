Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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12.05.2026 15:24:04
Östberg tritt ab: Firmengründer gibt Aktionärsdruck bei Delivery Hero nach
Unzufrieden mit der Ertragskraft dringt ein Aktionär auf Wechsel an der Spitze beim Dax-Konzern Delivery Hero. Nun beugt sich der Firmengründer, dessen Vertrag erst vor wenigen Monaten verlängert worden war.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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