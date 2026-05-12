Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

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12.05.2026 15:24:04

Östberg tritt ab: Firmengründer gibt Aktionärsdruck bei Delivery Hero nach

Unzufrieden mit der Ertragskraft dringt ein Aktionär auf Wechsel an der Spitze beim Dax-Konzern Delivery Hero. Nun beugt sich der Firmengründer, dessen Vertrag erst vor wenigen Monaten verlängert worden war.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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