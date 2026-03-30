Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
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30.03.2026 11:33:00
Österreich: Ryanair droht Regierung in Wien im Streit über Flugabgabe
Wenn es um die Durchsetzung eigener Interessen geht, ist Billigflieger Ryanair nicht zimperlich. Das bekommt in der Diskussion über die Kopfpauschale für Passagiere auch die österreichische Regierung zu spüren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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