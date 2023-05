Österreich droht Energiekonzernen mit stärkerer Gewinnabschöpfung

Wien (Reuters) - Österreichs konservativ-grüne Regierung plant im Kampf gegen die Teuerung die Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen auszuweiten.

"Wenn Energieversorger nicht unmittelbar beginnen, die Preise zu senken, dann werden wir als Republik sie auch dementsprechend zur Kasse bitten", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Ministerrat der Regierung. Vorgesehen sei, den Schwellenwert für die Abschöpfung zu senken, womit die Maßnahme früher wirksam werde. Das Gesetz soll ab Juni wirken.

"Für uns ist klar, die Energiepreise müssen jetzt runter, und zwar so, dass die Menschen, die Konsumenten, die Wirtschaft es auch tatsächlich spüren", sagte der konservative Politiker. Die hohen Energiekosten seien maßgebliche Treiber der Inflation in allen Wirtschaftssektoren. Während die Großhandelspreise im letzten Jahr von mehr als 500 Euro pro Megawattstunde (MWh) auf unter 150 Euro pro MWh gesunken seien, seien die Preise für private Haushalte um mehr als das Doppelte gestiegen, sagte Nehammer. Die Konzerne hätten "auf dem Rücken der Menschen Milliardengewinne gemacht, während auf den Staat immer mehr Verantwortung übertragen worden ist, die Kostensituation auszugleichen". Die Endkundenpreise des teuersten Anbieters sollen nun um mehr als ein Drittel reduziert werden. Ein Teil der Gewinnabschöpfung will der Bund für Länder und Gemeinden bereitstellen, die auf eine Erhöhung der Gebühren verzichten sollen. Die Bundesgebühren sollen weiter eingefroren werden.

Die Regierung will damit die Teuerung bekämpfen, die sich zuletzt wieder beschleunigt hat. Die Inflationsrate stieg im April laut Schnellschätzung der Statistik Austria nach zwei Rückgängen in Folge wieder auf 9,8 Prozent nach 9,2 Prozent in Vormonat. Österreich liegt damit deutlich über Deutschland und dem EU-Schnitt. Verantwortlich für den Preisauftrieb waren vor allem Preissprünge bei Dienstleistungen.

Österreich hatte so wie viele andere EU-Länder im Vorjahr eine Steuer auf in der Krise erwirtschaftete Übergewinne der Energieunternehmen beschlossen. Besonders stark betroffen davon war der mehrheitlich im Staatsbesitz stehende Stromkonzern Verbund. Nach der Ankündigung zur Verschärfung der Steuer weiteten die Verbund-Aktien an der Wiener Börse ihre Verluste aus. Die Papiere fielen um 4,9 Prozent auf 75,65 Euro.

