|
09.03.2026 09:39:00
Österreich im Dezember 2025 mit Handelsbilanzdefizit
Österreichs Exporte sind im Dezember 2025 gegenüber der Vorjahresperiode 2024 um 0,5 Prozent auf rund 190,1 Mrd. Euro gesunken. Das geht aus vorläufigen Zahlen der Statistik Austria vom Montag hervor. Die Importe stiegen dagegen um 4,1 Prozent auf gut 196,7 Mrd. Euro. Die Einfuhren waren somit höher als die Ausfuhren.
Das Handelsvolumen mit den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten vergrößerte sich in beide Richtungen. Die Einfuhren stiegen um 2,6 Prozent auf 128,7 Mrd. Euro. Die Ausfuhren wuchsen etwas leichter um 0,6 Prozent auf 129 Mrd. Euro. Besonders stark sind die Importe aus Drittstaaten, also nicht EU-Ländern, gewachsen - um 7,1 Prozent auf 68 Mrd. Euro. Das Ausfuhrvolumen ging um 2,9 Prozent zurück auf 61,2 Mrd. Euro.
spo/kan
WEB http://www.statistik.at/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.