Österreich importierte im Wirtschaftsjahr 2021/2022 mehr Getreide

Österreich hat im Agrarjahr 2021/2022 mehr Getreide importiert, um den Eigenbedarf zu decken. Zur Erfüllung der Inlandsnachfrage wurden 3,3 Mio. Tonnen Getreide eingeführt, das entspricht einem Plus von 10 Prozent. Der Selbstversorgungsgrad lag mit 87 Prozent aber weiter hoch, wie aus Daten der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Zudem wurden mehr Kartoffeln und Gemüse aus dem Ausland zugekauft, wogegen die Importmengen bei Obst und Ölsaaten leicht zurückgingen.

Die Erntemengen bei Getreide beliefen sich auf 5,3 Mio. Tonnen, ein Minus von 7 Prozent im Vorjahresvergleich. Rückläufig waren die Ernteerträge auch bei Obst (-24 Prozent) und Kartoffeln (-13 Prozent). Zuwächse gab es hingegen bei Zuckerrüben (+44 Prozent), Ölsaaten (+10 Prozent) und Gemüse (+4 Prozent). Die Weinproduktion stieg um 3 Prozent.

Aus der heimischen Landwirtschaft wurde somit der Bedarf an Wein zu 100 Prozent, an Getreide zu 87 Prozent und an Kartoffeln zu 86 Prozent gedeckt. Etwas niedriger fiel der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse (57 Prozent), Ölsaaten (50 Prozent), Obst (41 Prozent) und pflanzlichen Ölen (33 Prozent) aus.

Wie die Daten zeigen, war der Appetit der Konsumentinnen und Konsumenten auf Gemüse im Wirtschaftsjahr 2021/2022 besonders groß. Der Pro-Kopf-Verbrauch stieg auf einen Rekordwert von 123,9 Kilogramm, um 7,5 kg mehr als im Jahr davor. Gestiegen ist auch der Konsum von Wein (von 25,7 auf 26,4 kg pro Personen) sowie Bier (von 103,6 auf 109,6 kg). Bei Obst verzeichneten die Statistiker einen leichten Rückgang von 76,2 auf 74,3 Kilogramm. Der Verbrauch von Zucker ging auf 29,1 kg (-0,8 kg) und damit auf den niedrigsten Wert seit 1995 zurück.

Das Agraraußenhandelvolumen für pflanzliche und tierische Produkte kletterte von 26,2 Mrd. auf 30,2 Mrd. Euro, was eine Steigerung von 15 Prozent bedeutet. Der Importwert überstieg dabei mit 15,2 Mrd. Euro (+17 Prozent) den Wert der Ausfuhren, der um 13 Prozent auf 15 Mrd. Euro stieg. Per saldo ergab sich damit ein Defizit im Agraraußenhandel. Der Anteil agrarischer Produkte am gesamten Außenhandel (379,1 Mrd. Euro) belief sich auf 8 Prozent.

