Österreich kündigt Steuer auf hohe Gewinne von Energieunternehmen an

WIEN (dpa-AFX) - Österreich will krisenbedingte extreme Gewinne von Energieunternehmen besteuern. Das kündigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Samstag beim Sender Ö1 an. "Da wird was weitergehen, das trau ich mich, jetzt anzukündigen", sagte Kogler. Er wolle Anfang kommenden Jahres ein Modell vorstellen, das möglicherweise auch rückwirkend für 2022 gelten soll. Der größere Koalitionspartner, die ÖVP, hatte sich in dieser Frage bislang zurückhaltend gezeigt.

Die Europäische Union hatte Ende September beschlossen, Energieunternehmen zu verpflichten, einen Teil ihrer Krisengewinne an den jeweiligen Staat abzugeben./oe/DP/men