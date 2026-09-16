SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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16.09.2026 16:49:31
Österreich soll wieder eine Strompreisbremse bekommen - so funktioniert sie
Im Krisenfall will die Koalition die Stromkosten von Haushalten begrenzen. Angesichts der Preise könnte der Mechanismus 2027 ausgelöst werden, so die Opposition mitzieht. Wer profitiert und wie Stromkonzerne entschädigt werdenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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