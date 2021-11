Österreicher-Offensive auf der Expo in Dubai

Diese Woche gibt es einen Österreicher-Schwerpunkt auf der Weltausstellung in Dubai. Wirtschaftsministerin Margarethe Schramböck (ÖVP) besucht die Expo mit einer Wirtschaftsdelegation, an der 140 Firmen ihre Teilnahme zugesagt haben. Immerhin handelt es sich um die erste Expo in einem arabischen Land. Sie läuft nach einer corona-bedingten Verschiebung von 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022, heißt aber weiter "Expo 2020".

Der aus 38 weißen Kegeltürmen bestehende österreichische Pavillon von querkraft architekten wurde bereits im Vorfeld mit dem Architektur- & Designpreis 2021 in der Kategorie "Nachhaltige Architektur" ausgezeichnet. Vor allem seine von arabischen Windtürmen inspirierte natürliche Kühlung und die energiesparende Bauweise zogen viel Lob auf sich. Aber nicht nur die Architektur, auch die inhaltliche Präsentation ziehen viel Interesse auf sich, sagt Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, der angesichts der Corona-Lage und anstehenden Gesprächen mit Sozialpartnern, Bundesregierung und Bundesländern kurzfristig seine Teilnahme absagen musste. Es nehmen aber die drei Vizepräsidenten der Kammer Richard Schenz, Carmen Goby sowie Christoph Matznetter teil. Über die üblichen High-Tech-Themen hinaus gelte das für Umwelttechnologien wie Energiesysteme, Abfallvermeidung, Kreislaufsysteme oder Wasseraufbereitung.

Damit liege Österreich voll im Trend - denn der Weltmarkt für "Nachhaltigkeit" im weitesten Sinn dürfte sich bis 2030 zumindest auf 7,3 Billionen Euro mehr als verdoppeln. Auch Schramböck verweist anlässlich der Reise nach Dubai darauf, dass jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich direkt oder indirekt vom Export abhänge. "Wir präsentieren uns in Dubai als attraktiver Innovationsstandort mit nachhaltigen Lösungen im Gepäck", so die Ministerin.

Die Expo ist für die heimische Wirtschaft ein Schaufenster in die Welt hinaus. Unterstützt wird die österreichische Teilnahme mit 17,3 Mio. Euro, etwas mehr als üblicherweise für Expos. Die Verschiebung und das Corona-Sicherheitskonzept haben zu Mehrkosten geführt. Wie üblich kommen drei Viertel des Geldes von der Republik, ein Viertel, also 4,3 Mio. Euro, von der Wirtschaftskammer. Aber auch wenn noch "ein paar Hunderttausend Euro" für Veranstaltungen dazu kommen sollten, wäre das Geld aus Sicht der WKÖ gut investiert. Die Vorbereitungen für die nächste Expo in Osaka/Japan im Jahr 2025 laufen inzwischen schon.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, sind zwar eine wichtige Destination für heimische Investitionen, der bilaterale Handel ist aber noch überschaubar. Im ersten Halbjahr 2021 exportierte Österreich Waren um rund 240 Mio. Euro dorthin - und führte Waren um nur 40 Mio. Euro von dort ein. Coronamäßig hingegen könnten die VAE ein Vorbild für Österreich sein. Die VAE haben eine 7-Tage-Inzidenz von 5,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zumindest einmal geimpft sind 97,9 Prozent, zweifach geimpft sind 88,2 Prozent.

