Österreicher wird Chief Compliance Officer der EBRD

Der Österreicher Bernd Träxler ist seit 15. Februar Chief Compliance Officer der EBRD. Damit wird er in der auf Finanzierungen in Osteuropa spezialisierten Bank dafür verantwortlich, die Integrität und den Ruf des Instituts zu schützen und ethische Arbeitsstandards zu fördern, heißt es in einer Aussendung der Bank. Träxler war zuletzt ein Jahr als Compliance-Berater selbstständig, davor bei Erste Group und Western Union für Compliance verantwortlich.

