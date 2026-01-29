Österreichische Asta Energy reizt Preisspanne voll aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gänzlich neu nach Aktienplatzierung ---------------------------------------------------------------------

Der österreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions, der dem österreichischen Industriellen Michael Tojner gehört, hat seine Aktien zu je 29,50 Euro und damit am oberen Ende der Angebotsspanne zugeteilt. Es seien 6,45 Millionen Aktien platziert worden, teilte der Börsenkandidat am Donnerstag mit. Das Emissionsvolumen beläuft sich damit auf 190 Millionen Euro, der Börsenwert liegt zum Ausgabepreis bei 420 Millionen.

Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für Freitag geplant. Asta Energy ist damit der erste Börsenneuling in Frankfurt in diesem Jahr.

Siemens Energy als Ankerinvestor

Der deutsche Energietechnik-Konzern Siemens Energy tritt als Ankerinvestor auf. Er allein hatte sich im Vorfeld verpflichtet, Aktien im Wert von rund 25 Millionen Euro zu zeichnen, insgesamt hatte Asta bereits vorab für knapp ein Drittel der Anteile Zusagen vorliegen. Der Streubesitz von Asta liegt nach der Zuteilung bei rund 39 Prozent, Mehrheitsaktionär bleibt der österreichische Unternehmer Michael Tojner mit knapp 55 Prozent. Tojner ist in Deutschland auch als Großaktionär des Batterieherstellers Varta bekannt.

125 Millionen Euro für Asta

Asta selbst fließen aus einer Kapitalerhöhung 125 Millionen Euro zu. Mit dem Geld will das Unternehmen sein Wachstum finanzieren und von der steigenden Nachfrage durch die Energiewende profitieren. Mit rund 1400 Mitarbeitern fertigt Asta an sechs Standorten weltweit Kupferanwendungen, die in Hochspannungstransformatoren, Generatoren und zunehmend auch in Rechenzentren verbaut werden. Weitere Mittel sollen in die Recycling-Sparte in Brasilien und Europa sowie in die Schuldentilgung bei der bisherigen Muttergesellschaft Montana fließen.

