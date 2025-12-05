Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
05.12.2025 07:49:00
Österreichische Post-Aktie: Das sind die Fristen für Inlandspackerl vor Weihnachten
Generell empfiehlt die Post aufgrund der hohen Sendungsmengen einen Zeitpuffer beim Versand einzuplanen und frühzeitig zu versenden. Wie schon in der Vergangenheit auch haben alle Postfilialen erweiterte Öffnungszeiten rund um Weihnachten. Demnach haben sie am Samstag (20. Dezember) mindestens von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Montag (22. Dezember) und Dienstag (23. Dezember) von 8 bis 18 Uhr. Am 24. Dezember haben alle Postfilialen zumindest von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Wer den Packerl-Stress reduzieren will, kann auf die zahlreichen Angebote der Post zurückgreifen. Dies reicht vom Abstellen lassen bis zum Umleiten zur Poststation oder zum Wunsch-Nachbar. Die Empfangsoptionen können in der Post App aktiviert werden.
