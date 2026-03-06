Österreichische Post-Aktie fester: Kauf der bulgarischen euShipments.com abgeschlosssen

Die Österreichische Post hat am Freitag das Closing ihrer Übernahme von 70 Prozent des bulgarischen e-Commerce-Unternehmens euShipments.com AD bekannt gegeben.

Der Kaufpreis beträgt 55 Mio. Euro, zudem verfügt die Post über eine Option zum Erwerb der restlichen 30 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre. Mit dem Kauf werde die Position als integrierter E-Commerce-Dienstleister in einer stark wachsenden Region gestärkt, so der börsennotierte und teilstaatliche Konzern.

Erst kürzlich habe euShipments.com zwei neue Fulfillment-Standorte in Italien (Bozen) und Spanien (Barcelona) in Betrieb genommen und die gesamte Lagerfläche damit um mehr als ein Drittel erhöht. Die neuen Standorte würden die Transportzeiten nach Südeuropa verkürzen.

euShipments.com wurde 2012 gegründet und betreut nach Eigenangaben über 1.300 Kunden mit mehr als 400 Mitarbeitern. 2025 wurde ein Umsatz von ca. 50 Mio. Euro erwirtschaftet.

Die Post-Aktie gewann an der Börse in Wien schlussendlich 0,15 Prozent auf 34,30 Euro.

APA