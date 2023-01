Österreichische Post-Aktie fester: Paketaufkommen bei Österreichischen Post 2022 auf Jahresebene wenig verändert

Wobei es in der ersten Jahreshälfte 2022 noch einen Rückgang um fünf Prozent gab, in der zweiten Hälfte aber ein Plus von zwei Prozent. Der Tageshöchstwert wurde mit 1,3 Millionen transportierten Paketen erreicht. Für 2023 erwartet die Post eine Fortsetzung des Trends vom zweiten Halbjahr und rechnet mit steigenden Mengen im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Kürzlich hatte Post-Chef Georg Pölzl bekannt gegeben, dass die Paketstationen deutlich ausgebaut werden sollen. Ziel sei es, in Ballungsräumen alle 700 Meter eine Empfangsstation anzubieten. Derzeit gibt es österreichweit rund 400 dieser Standorte. Als er im Jahr 2009 das Ruder bei der teilstaatlichen, börsennotierten Post übernommen hatte, habe das Paketgeschäft gerade einmal zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht, mittlerweile liege es bei knapp über 50

Die Aktien der Österreichischen Post steigen in Wien zeitweise 0,33 Prozent auf 30,75 Euro an.

APA