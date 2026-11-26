Im zweiten Quartal 2026, noch vor Einführung der Paketsteuer mit 1. Oktober, ist das Paketvolumen in Österreich kräftig gestiegen.

Mit rund 103,1 Millionen registrierte die Regulierungsbehörde RTR einen Anstieg von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. "Umgelegt auf die jeweilige Einwohnerzahl in Österreich entfielen im 2. Quartal 2026 auf jede Person durchschnittlich 11 Pakete, zehn Jahre zuvor waren es im selben Quartal nur drei Pakete pro Person", so die Behörde.

Wie sich die neue Paketsteuer auf die Sendungsmengen konkret auswirkt, lasse sich derzeit noch nicht sagen. "Genaue Zahlen für das 4. Quartal 2026, die die Auswirkungen der Paketsteuer erstmals zeigen werden, werden wir uns, sobald sie vorliegen, genau ansehen. Ich denke, das ist interessant", so RTR-Geschäftsführer Klaus M. Steinmaurer.

Paketsteuer zeigte Wirkung

Einen Ausblick darauf hat bereits die Österreichische Post gegeben. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2026 beklagte das teilstaatliche Unternehmen einen merklichen Rückgang im Paketgeschäft. Die heimische Paketsteuer führte demnach zu einem Minus von zehn Prozent, so Postchef Walter Oblin. Weitere Abgaben hätten ebenfalls das Sendungsvolumen deutlich reduziert.

Zur Erklärung: Seit 1. Juli gilt ein Pauschalzollsatz für Sendungen über 150 Euro aus Nicht-EU-Ländern von 3 Euro, dazu kommt eine europaweite Bearbeitungsgebühr für Sendungen aus Nicht-EU-Ländern von 2 Euro, die mit 1. November eingeführt wurde. Seit 1. Oktober gilt in Österreich die Paketsteuer für große Onlinehändler von 2 Euro, wobei überall noch die Steuer dazu kommt.

Flaute beim Brief

Während es bei den Packerln im Frühjahr einen weiteren Boom gab, ist das Briefgeschäft kontinuierlich rückläufig. Im 2. Quartal 2026 wurden rund 97,3 Millionen Briefe an inländische Postadressen zugestellt, das sind 8,5 Prozent weniger als im 2. Quartal 2025. "Auch hier ist der Blick in die Vergangenheit interessant: Umgelegt auf die Einwohnerzahl wurden im 2. Quartal 2026 durchschnittlich 11 Briefe verschickt, zehn Jahre zuvor waren das im selben Quartal im Durchschnitt 18 Briefe, mehr als zwei Drittel mehr als heuer", rechnete Steinmaurer am Donnerstag in einer Aussendung vor.

Im Wiener Handel gewinnt die Österreichische Post-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 31,10 Euro.

stf/bel

APA