Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Paketboom
|
03.08.2026 12:52:00
Österreichische Post-Aktie freundlich: Paketvolumen steigt, Paketboxen boomen
Mit rund 451,4 Millionen Paketen wurden im Jahr 2025 in Österreich um 5 Prozent mehr Pakete befördert als ein Jahr zuvor. Davon gingen jedoch nur 35,8 Millionen ins Ausland, etwa 415,6 Mio. Pakete wurden in Österreich zugestellt. Um die Sendungen jederzeit und rasch zustellen zu können, etablierten sich bereits in den vergangenen Jahren sogenannte Abholstationen in diversen Geschäften sowie Paketboxen, wo Kunden rund um die Uhr ihre Pakete abholen können. Ende vergangenen Jahres gab es hierzulande 6.860 Paketboxen - mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, geht aus dem RTR Post Monitor hervor.
"Diese Entwicklung verdeutlicht aber auch, dass dieses Versorgungsangebot von den Konsument:innen bereits gut angenommen wird", wird Steinmaurer in der Aussendung zitiert. "Das ist auch bei Überlegungen zu einem neuen Postmarktgesetz und in der angekündigten EU Verordnung mitzubedenken."
Kurzfristige Trendwende
Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die geplanten Steuern und Abgaben für Pakete auswirken werden. Die Post verzeichnete heuer im Juli bei den Paketen aus Asien einen Rückgang um rund 40 Prozent. Die Europäische Union führte mit 1. Juli eine Paketabgabe von 3 Euro für Pakete unter 150 Euro ein. Ab November soll zudem für Kleinpakete aus Drittstaaten eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro eingehoben werden. Und Österreich plant eine Abgabe in Höhe von 2 Euro für Onlinehändler mit mehr als 100 Mio. Euro Jahresumsatz. Post-Chef Walter Oblin geht davon aus, dass vor allem asiatische Anbieter den europäischen Markt von Lager in der EU aus beliefern würden - und damit die EU-Abgabe nicht zu entrichten hätten.
Ein weiterer Trend zeichnete sich beim Briefverkehr ab: Hier gingen die Sendungen im Jahresabstand um 8,5 Prozent auf rund 465 Millionen Briefe zurück. Hier verwies die RTR zur Begründung auf rückläufige Werbesendungen, den Ersatz von Briefen durch E-Mails oder Chatnachrichten sowie auf mehr E-Government-Anwendungen.
Von den rund 440.000 im Vorjahr eingebrachten Beschwerden betrafen knapp 55 Prozent die Kategorie Paket und 20 Prozent die Kategorie Brief.
Die Österreichische Post-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 32,60 Euro.
fel/bel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
31.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.07.26
|Österreichischen Post-Aktie stabil: 40 Prozent weniger Pakete aus Asien (APA)
|
31.07.26
|Optimismus in Wien: Börsianer lassen ATX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
31.07.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: ATX mittags im Plus (finanzen.at)
|
31.07.26
|ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX steigt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AG
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|26.05.26
|Österreichische Post Underweight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Österreichische Post
|Barclays Capital
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|32,60
|0,15%