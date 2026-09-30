Österreichische Post-Aktie in Rot: Alter Kaffeesud wird in neue Briefmarken verwandelt

Zum Tag des Kaffees am 1. Oktober bringt die Österreichische Post eine Briefmarke aus altem Kaffeesud heraus.

Dieser wurde zu sogenanntem Kaffeeleder weiterverarbeitet, aus dem Briefmarken in Form einer großen Kaffeebohne gestanzt wurden. Damit duftet die neue Briefmarke tatsächlich nach Kaffee, hieß es am Mittwoch von der Österreichischen Post

Die von Anja Derkits gestaltete und von Variuscard produzierte Briefmarke hat einen Nennwert von 6,70 Euro, was in etwa dem Preis eines Irish Coffees in einem Wiener Kaffeehaus entspricht. Die Briefmarke erscheint in einer Auflage von nur 80.000 Stück und ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post erhältlich.

Letztendlich verlor die Post-Aktie im Wiener Handel 0,96 Prozent auf 30,85 Euro.

af/jw

APA