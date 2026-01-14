Österreichische Post Aktie

Österreichische Post für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

Ausschreibung gewonnen 14.01.2026 17:54:00

Österreichische Post-Aktie letztlich tiefer: Post sichert sich Auftrag vom Bund für internationalen Briefversand

Die Österreichische Post hat eine Ausschreibung der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) für den internationalen Briefversand des Bundes im Zeitraum 2026 bis 2030 für sich entschieden.

In zwei von drei Losen habe man den Zuschlag erhalten, teilte die Österreichische Post am Mittwoch mit. Konkret ist die heimische Post künftig für regelmäßige Briefsendungen und daher auch für regelmäßige Abholungen für mittleres und hohes Sendungsvolumen vorgesehen.

Die Österreichische Post-Aktie verlor an der Wiener Börse schließlich 0,30 Prozent und liegt bei 32,30 Euro.

hel/ivn

APA

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

