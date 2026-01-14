Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Ausschreibung gewonnen
|
14.01.2026 17:54:00
Österreichische Post-Aktie letztlich tiefer: Post sichert sich Auftrag vom Bund für internationalen Briefversand
In zwei von drei Losen habe man den Zuschlag erhalten, teilte die Österreichische Post am Mittwoch mit. Konkret ist die heimische Post künftig für regelmäßige Briefsendungen und daher auch für regelmäßige Abholungen für mittleres und hohes Sendungsvolumen vorgesehen.
Die Österreichische Post-Aktie verlor an der Wiener Börse schließlich 0,30 Prozent und liegt bei 32,30 Euro.
hel/ivnAPA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX in Rot (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26