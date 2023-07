Österreichische Post-Aktie: Post AG erwirbt 75 Prozent an Logistikunternehmen aus Aserbaidschan

Die teilstaatliche Österreichische Post hat über ihre türkische Pakettochter Aras Kargo 75 Prozent an dem Logistikunternehmen Starex aus Aserbaidschan übernommen.

"Mit diesem Schritt begleiten wir vor allem auch die türkische Modebranche bei ihrer Expansion", so Paket-Vorstand Peter Umundum zur "Presse". Inzwischen würden 5.000 bis 10.000 Pakete pro Tag von Istanbul nach Baku geflogen und dort dann von Starex zugestellt.

Adressiert werden solle dabei vor allem der chinesische Online-Konzern Alibaba, der nach Amazon und DHL mittlerweile der drittgrößte Postkunde sei. Inhaber von Starex ist der Paketdienstleister Star Express. Das Unternehmen wurde 2018 in Aserbaidschan gegründet. Starex betreibt über 250 Standorte, an denen Pakete abgeholt oder retourniert werden können, so die börsennotierte Post AG.

Die restlichen 25 Prozent des Unternehmens verbleiben bei Sabir Niftaliyev, einem der Gründer von Star Express. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

stf/cri

(APA)